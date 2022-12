L'Imoco iridata subito in campo per la Champion, sfida in famiglia per le sorelle Haak

CONEGLIANO - L'Antonio Carraro Imoco è arrivata in Francia, dove affronterà il primo impegno da squadra campione del mondo dopo il trionfo di Antalya. A frapporsi tra l'ennesima vittoria e Conegliano una sfida particolare, in Alsazia contro il Mulhouse, oggi alle 19. Particolare perché si affronteranno in campo Isabelle e Anna Haak, sorelle che in estate hanno trascinato la Svezia alla vittoria della Silver League. Oltre alle fatiche iridate, l'Antonio Carraro ha affrontato un viaggio diviso tra treno e pullman per arrivare a Mulhouse, città di oltre 100mila abitanti vicina al confine con la Svizzera. Spicca un dettaglio curioso, perché il destino (fortemente manipolato dalla grande prova delle pantere in Turchia) costringerà la squadra francese ad affrontare per il secondo anno consecutivo la squadra campione del mondo in carica, nella scorsa stagione il Vakifbank, travolto in finale dalla marea gialloblu.



LA PARTITA



Nessuna defezione, esclusa Sarah Fahr, sempre più prossima al rientro. Dopo il 3-0 rifilato al Vasas Obuda nella prima giornata di Champions, un'occasione d'oro per rimanere a punteggio pieno e conquistare la vetta solitaria del girone A in attesa del confronto con il Developers Rzeszow. «Siamo tutti molto stanchi dopo Antalya - le parole in sede di presentazione di Daniele Santarelli - ma arriviamo a Mulhouse con l'adrenalina della grande vittoria in Turchia che ci ha ripagato di tanto lavoro». Con l'obiettivo di mantenere la sconfitta subita contro Scandicci l'unico incidente di percorso di una stagione fin qui strepitosa. «Dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali perché ci aspetta una partita difficile sul campo francese - prosegue il tecnico bi-campione del mondo - cercheremo di dare il massimo per continuare al meglio il nostro cammino anche in Champions League». Manifestazione in cui l'Imoco ha vinto 27 delle ultime 28 partite disputate, seppure l'unica sconfitta sia arrivata proprio in finale contro la squadra di Giovanni Guidetti a Lubiana nella passata edizione. Tutte a disposizione le pantere, anche se bisognerà fare i conti con i postumi dei quattro match ad altissima intensità disputati in quattro giorni, per quanto un trionfo come quello di domenica pomeriggio possa solo che alimentare lo spirito competitivo dell'Antonio Carraro. «Valuteremo le condizioni fisiche della squadra e in base a questo decideremo la formazione che affronterà il Mulhouse - chiude Santarelli - Il tempo di recupero è stato praticamente inesistente ma abbiamo tante giocatrici di livello da ruotare, questa squadra ha dimostrato di avere grandi risorse e anche domani ci faremo trovare pronte per dare il massimo». Doppia diretta per il primo match post Mondiale, con la possibilità di assistere alla sfida in tv su Eurosport 2 oppure in diretta streaming su Discovery+, con collegamento pochi minuti prima del fischio d'inizio.LE ALTREPur tenendo Boskovic a riposo, l'Eczacibasi travolge a domicilio le bulgare del Plovdiv per 3-0 (top scorer Samanta Fabris). Passa agevolmente anche Novara in casa della Stella Rossa di Belgrado, mentre nel girone di Conegliano il Rzeszow vince al tie-break in casa delle ungheresi del Vasas. Infine, per celebrare il grande traguardo raggiunto dalle pantere bisognerà invece attendere il 26 dicembre, quando la Prosecco Doc Imoco affronterà Perugia al Palaverde nel consueto appuntamento di Santo Stefano. Attenzione e massimo rispetto per l'avversario prima e poi, al termine della gara, scorreranno fiumi di Prosecco Doc per brindare al titolo iridato per festeggiare insieme alle atlete di Daniele Santarelli. Prevendita attiva (e già a gonfie vele) per i biglietti, acquistabili fino al 23 dicembre negli uffici Imoco al Palaverde, sul sito Imoco Volley e su vivaticket, così come nei punti vendita fisici di vivaticket.