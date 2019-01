Imoco, le Pantere sono tornate: secondo "cappotto" in trasferta

di Luca Anzanello

CREMONA - L'Imoco Volley sbanca, prima in stagione, la tana della Pomì Casalmaggiore bissando il 3-0 esterno di fine 2018 a Busto Arsizio: i punteggi e gli sprazzi di spettacolo mostrati su due taraflex storicamente ostici fanno pensare, incrociando le dita, che il calo di dicembre sia alle spalle. Santarelli, rientrato nella notte dalla Croazia, sceglie per cominciare Wolosz in diagonale con la stakanovista Fabris, Hill e la rientrante Sylla in banda, le solite Danesi e De Kruijf al centro,con De Gennaro libero. Tra le padrone di casa si rivede Arrighetti al centro (con Mio Bertolo e non Kakolewska) e c'è Bosetti in banda dal primo scambio.La Pomì tenta subito di fare la voce grossa forzando il servizio e attaccando con i suoi martelli: è 3-0 in un batter d'occhio. Conegliano si riscatta subito, trascinata dalla solita Hill che non perdona il muro e la difesa rosa. Nonostante le tossine della nazionale, Fabris si fa sentire regalando il vantaggio alle sue (9-8). Nell'Imoco vanno a segno un po' tutte (anche Danesi con un primo tempo), segno della buona distribuzione di Wolosz. C'è però anche qualche errore e la Pomì cerca di approfittarne, tenendo poi sotto pressione le ospiti con attacco e servizio. Nel finale è lotta di nervi, e la spunta Conegliano grazie all'errore in attacco di Carcaces. La ripresa delle ostilità è ancora sulla falsariga della parità, ma Arrighetti e compagne tentano la fuga e si portano 12-6. A quel punto, Santarelli compie una scelta: dentro Tirozzi per Sylla, e sul servizio dell'ex casalasca il set cambia padrone: le pantere infilano un parziale di 10-1 concretizzato da un ace di Danesi che si avvantaggia di una topica della seconda linea di casa. Conegliano sbaglia poco e incrementa il vantaggio, resistendo anche all'ultimo disperato tentativo della Pomì di rientrare. Poi chiude al primo di tre setball con un altro primo tempo fulminante di Danesi.Nel mezzo, tanta qualità un po' da tutti i reparti. Ultima chance, nel terzo set, per la Pomì, che ancora una volta parte meglio (5-3) ma che si fa raggiungere ben presto, nello specifico da De Kruijf che firma il 6 pari. Il murone su Rahimova è il preludio alla nuova galoppata delle pantere, che Gaspari cerca almeno di frenare con i time out e inserendo Gray per puntellare attacco e difesa. Se però dall'altra parte della rete c'è una De Gennaro spettacolare come quella che coprendo tutta la sua metà campo propizia il 22-18 che dopo uno scambio interminabile fa partire i titoli di coda, per ogni avversaria la missione diventa impossibile. Hill chiude e manda la squadra a festeggiare sotto la gabbia da cui i tifosi gialloblù hanno seguito la partita.