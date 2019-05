Scudetto conquistato. L'Imoco Conegliano è campione d'Italia

L'Imoco Conegliano è campione d'Italia di pallavolo femminile per il secondo anno consecutivo. La squadra veneta ha infatti battuto l'Igor Gorgonzola Novara per 3-2 (25-16, 23-25, 25-11, 20-25, 15-13) in gara-3 delle finali scudetto. Conegliano si aggiudica così anche la serie, al meglio delle cinque partite, per 3-0 ed è di nuovo scudetto. Ora Conegliano e Novara si ritroveranno sabato 18 maggio per la finale della Champions League donne.

