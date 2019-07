Le violenze nei disegni di bimbi. L’imam: «Non insegnerò mai più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - «Non insegnerò mai più il Corano ai bambini, né a Pieve di Soligo né in qualsiasi altro centro islamico».indagato persu minori e violenza privata aggravata, deve aver compreso che i suoi “metodi educativi” lo hanno fatto finire in un mare di guai. E al legale di fiducia, l’avvocato Roberto Baglioni del Foro di Venezia, ha confidato di non voler più essere il “maestro” che impartisce lezioni di Corano a bambini e ragazzini. Le sue brutali punizioni fisiche, le sberle, le tirate di orecchie e di capelli e poi le bastonate per chi non riusciva a recitare i versetti a memoria, sono emerse malgrado il muro di omertà eretto dalle famiglie dopo l’esposto presentato dalle maestre elementari delle 20 vittime di quella violenza documentata dalle intercettazioni ambientali effettuate dal Nucleo Radio Mobile dei Carabinieri di Vittorio Veneto.