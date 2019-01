In 500 abbatte palo della luce e si ribalta: esce dall'auto senza un graffio /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAESE - Incidente alle sei di mattina a Paese, in via monte Tomba. Il guidatore di una Fiat 500 ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un palo dell'illuminazione pubblica, abbattendolo, dopodiché si è ribaltata. Per la messa in sicurezza dei luoghi una squadra vigili del fuoco da Treviso e la polizia stradale. Un incidente spettacolare che, per fortuna, ha lasciato l'automobilista illeso: è sceso autonomamente dalla macchina.