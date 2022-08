MONTEBELLUNA - La sua passione per la musica è emersa fin da piccolina. La scelta di suonare il violino è arrivata invece quasi per caso. Adesso, a soli 23 anni di età, Giada Visentin si è diplomata con il massimo dei voti all'Accademia di Santa Cecilia a Roma. Allieva prediletta del maestro Salvatore Accardo all'Accademia Stauffer di Cremona, dopo aver vinto numerosi concorsi in Italia ed all'estero la giovane artista montebellunese è ormai pronta per i palcoscenici più prestigiosi. «Ho sempre ascoltato musica, ne avevo quasi il bisogno già a 5 anni - spiega Giada - vista questa particolarità, i miei genitori hanno pensato di iscrivermi ai corsi per bambini che si svolgevano a Villa Pisani. Poi, in verità senza una ragione precisa, ho deciso di suonare il violino. Così sono andata al Conservatorio Tartini di Trieste, dove mi sono diplomata con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore sotto la guida del maestro Massimo Belli».



L'IMPEGNO

Gli obiettivi non mancano per lei. Ma il percorso da compiere è necessariamente lungo e richiede studio determinato e costante. Non meno di sei ore al giorno dedicate allo strumento, che Giada suddivide tra tecnica e cura del repertorio. Poi l'incontro con Salvatore Accardo. Che, dopo averla ascoltata, la vuole con sé in due Accademie storiche quali la Stauffer di Cremona e in seguito la Chigiana di Siena. Poi l'ingresso a Santa Cecilia.



LA CARRIERA

«Sono con il maestro Accardo da quattro anni, è un vero onore per me potermi perfezionare con lui. Grazie anche ai suoi insegnamenti ho potuto affrontare l'esame di ammissione a Santa Cecilia, particolarmente selettivo dovendo presentare un repertorio molto lungo. Ero un po' preoccupata, non avevo avuto tanto tempo per studiare e, anche se conoscevo il programma, mi sentivo poco solida. Ma è andata bene. Poi sono stati tre anni di grande impegno, con una prova da superare ogni sei mesi di corso. Alla fine però la soddisfazione di essermi diplomata con il massimo dei voti ha ripagato tutti gli sforzi compiuti». Nel frattempo Giada, che tra i compositori predilige Brahms, Beethoven e Shostakovich, si esibisce in veste solistica in numerose sale, come il Teatro Ponchielli di Cremona, il Politeama Rossetti, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano e le Sale Apollinee de La Fenice di Venezia. Ha poi collaborato, anche come spalla, con I Solisti Veneti, la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni e l'Orchestra da Camera Italiana, diretta proprio dal maestro Accardo. Un inizio di carriera già di elevato spessore, a cui abbina i concerti in ambito cameristico. «Ho molto istinto musicale, però devo migliorare su alcuni aspetti. Tra le mie qualità non c'è purtroppo la velocità nelle dita, non ho doti di virtuosismo in sostanza. Poi va curata anche l'intonazione. Come d'altronde capita a tanti altri colleghi, spesso mi sento stonata». Per compiere un ulteriore step di crescita, la giovane montebellunese ha scelto Lugano. Dove troverà il maestro Massimo Quarta. «Mi sono iscritta a un master di durata biennale al Conservatorio della Svizzera Italiana. Dal quale vorrei uscire per iniziare a far avverare il mio sogno nel cassetto, ovverosia diventare un primo violino d'orchestra».

Giulio Mondin

© RIPRODUZIONE RISERVATA