CASTELFRANCO (TREVISO) - Con una cerimonia tenutasi ieri mattina in sala consiliare a Castelfranco, alla presenza del sindaco Stefano Marcon, di alcuni componenti della squadra amministrativa, così come di consiglieri e dipendenti del Comune, il segretario comunale Ivano Cescon ha terminato il suo incarico, così come il proprio percorso professionale. In segno di gratitudine e stima anche a nome dei suoi predecessori, il sindaco Marcon, nella duplice veste di primo cittadino e presidente della Provincia di Treviso, della quale Cescon aveva assunto nel 2023 la carica di segretario generale, gli ha voluto consegnare una targa, sottolineandone la «passione, umanità, spirito collaborativo e grande professionalità» dimostrata in questi anni di servizio per la comunità.

La carriera

Dopo la laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-amministrativo, conseguita all’Università di Padova, e i primi anni di impiego, Ivano Cescon dal 1989 è entrato in servizio quale vicesegretario nel comune di Vedelago. Nel corso degli anni sono seguiti, tra gli altri, diversi incarichi presso l’Ente Parco regionale del fiume Sile, così come nei comuni di Jesolo, Montebelluna, Castelfranco Veneto, Volpago del Montello, per tornare nuovamente nel 2020 a Castelfranco. Oltre che sotto l’amministrazione Marcon, nella città del Giorgione Ivano Cescon è stato segretario comunale anche durante i mandati di Luciano Dussin e Maria Gomierato.

Il riconoscimento

Ed è quest’ultima che dedica al segretario una personale nota di ringraziamento: «In un'amministrazione pubblica, la politica indica la direzione ed esprime la visione, ma per tradurre in fatti concreti i progetti, e qualche volta i “sogni”, serve una struttura capace, responsabile, efficiente ed efficace. Posso dire di aver trovato nel dottor Cescon, nei miei dieci anni di governo della città, dal 2000 al 2010 (oltre che nei tre anni da vicesindaco), una persona competente, capace, corretta, affidabile, leale, con la quale abbiamo condotto in porto progetti importanti e strategici, come la variante al Piano regolatore generale, il completamento dell’ospedale, la realizzazione del Museo Casa Giorgione. Ho ritrovato il dottor Cescon in questi ultimi anni da consigliere di minoranza e qui il mio compito istituzionale è stato molto diverso. Ma la sua correttezza e la sua competenza, insieme al rispetto reciproco, si sono confermate in tutta la loro evidenza. Ora lo salutiamo con grande stima e con l’augurio che la vita gli dia ancora tante soddisfazioni, tutte quelle che una persona positiva come lui merita».