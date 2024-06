San Giuseppe: il mini polo logistico Amazon passa alla Debby Line

TREVISO - Il polo logistico di Amazon a San Giuseppe, mai entrato in funzione, passa alla Debby Line di Paese, azienda specializzata nella logistica e nei servizi per l’abbigliamento. Era stato proprio il colosso mondiale dell’e-commerce a realizzare la struttura nell’area ex Scardellato: un capannone da poco più di 5mila metri quadrati, dotato di colonnine di ricarica e sistemi per ridurre i consumi energetici.

Il passaggio

Ma poi le cose sono cambiate. Le strategie industriali di Amazon hanno virato verso un ridimensionamento dei piccoli poli pensati per l’ultimo miglio. Alla fine il centro di San Giuseppe non è mai stato reso operativo. In altre parole, ad Amazon non serviva più. Così è sempre rimasto chiuso. E ora è stato sancito il passaggio.

Sulla struttura si staglia già la nuova insegna della Debby Line, azienda di logistica per le imprese, guidata da Luca Pavin, con quartier generale a Padernello di Paese. Per il Comune di Treviso è un’operazione che di fatto va a risolvere un nodo. Senza appesantire il traffico in un quadrante già delicato come quello delle Stiore, tra il mercato ortofrutticolo, la Noalese, la Castellana, la Feltrina e la strada Ovest. «La trattativa andava avanti da mesi – spiega Andrea De Checchi, assessore alla mobilità – da parte nostre, ci siamo solo premurati che il nuovo soggetto accogliesse i paletti già decisi con Amazon. Quindi uso di pochi mezzi, con entrate e uscite concentrate soprattutto in orario notturno e comunque non in fasce orarie di punta, per non appesantire incrocio delle Stiore». Anzi, su questo fronte le cose dovrebbero addirittura migliorare rispetto alle previsioni precedenti. «La logistica legata essenzialmente all'abbigliamento ci rassicura sul numero di movimenti, che saranno anche meno di quelli prospettati da Amazon», sottolinea De Checchi. A livello generale, la Debby Line possiede già una serie di strutture per un totale di 31mila metri quadrati. Contando le collaborazioni, poi, si sale a oltre 140mila metri quadrati. Il tutto con 145 dipendenti specializzati interni. Tra le altre attività di logistica, in più, la società si è specializzata in particolare nei servizi per l’abbigliamento, dalla gestione delle materie prime, delle produzioni e del prodotto fino alla reverse logistic, cioè il recupero dei beni, al ricondizionamento e al controllo qualità. Adesso si aggiunge il polo di San Giuseppe. Un tassello in più per l’azienda che l’anno scorso è stata anche costretta ad assistere al maxi incendio che ha divorato in poche più della metà del capannone da 18mila metri quadrati preso in affitto a Cusignana di Giavera.

No maxi poli

Per quanto riguarda Amazon, invece, ormai si è concentrati su poli logistici di medie dimensioni. Come quello che verrà costruito su un’area da quasi 60mila metri quadrati a Roncade, a ridosso del casello di Meolo-Roncade. Qui il piano è stato portato avanti dalla stessa Amazon con le società Faresì e Tecjbau. L’obiettivo è far partire i lavori di costruzione entro la fine dell’anno. Mentre è finita la corsa per il progetto del maxi-polo logistico che la Parcotematico Srl puntava a realizzare a Casale sul Sile, in un’area da 500mila metri quadrati tra il Passante, vicolo Cristoforo Colombo e via Abbate Tommaso. Il Comune ha definitivamente respinto la richiesta. Nel caso, in futuro si valuteranno eventuali nuovi progetti.