CASIER (TREVISO) - Il giorno dopo la denuncia per il furto subito nella sua “In Gioielleria” a Dosson, la titolare Beatrice Vian cerca di fare il punto. E ringrazia tutti coloro che la incoraggiano a continuare, le inviano messaggi di solidarietà. E, soprattutto, hanno riempito l’esercizio commerciale. «Questo aiuto dai clienti e dagli amici mi fa sentire una gran voglia di ricominciare. È stato terribile sentire l’allarme sul telefonino all’1,13 della notte tra martedì e mercoledì scorso. Sono collegata con la videosorveglianza e ho visto in diretta i tre ladri che entravano nel mio negozio e arraffavano tutto quello che c’era in vetrina». Beatrice Vian si è precipitata in negozio, ancora in pigiama. «Nei messaggi che ho ricevuto oggi (ieri ndr), in tanti mi dicono che sono stata fortunata a non incontrarli. Se mi fossi trovata faccia a faccia con i tre malviventi, io da sola, piccolina, ma con una tonnellata di rabbia in corpo, non so cosa sarebbe potuto succedere. Forse è stato meglio così» dice.

LA DENUNCIA

Vian ha presentato denuncia in questura e i poliziotti si sono messi subito al lavoro. Prima il sopralluogo in gioielleria e poi le indagini sulle telecamere, non soltanto dell’oreficeria, che è dotata di occhi elettronici interni ed esterni. I tre ladri hanno, infatti, rubato una Panda con le insegne del Comune di Casier, che dista un centinaio di metri dalla gioielleria. E, anche lì, potrebbero essere stati ripresi. Inoltre, prima di usare l’auto del Comune come ariete, hanno armeggiato a lungo attorno al congegno di apertura della saracinesca del negozio. Hanno provato a smontarlo una prima volta ma, molto probabilmente, l’attrezzatura che avevano usato non funzionava a dovere.

L’AUTO DELLA FUGA

Così sono tornati in auto, una seconda vettura usata per fuggire, e hanno prelevato dei grimaldelli con cui smontare il congegno e far salire agilmente la serratura blindata. Quando hanno dato il via al colpo, usando la vettura del Comune come ariete, ha cominciato a suonare l’allarme e i banditi sapevano che dovevano fare in fretta. Hanno arraffato quanto era esposto in vetrina ma non hanno toccato la cassaforte. «Spero proprio che li prendano. Nel frattempo sono ripartita con l’attività, grazie anche al sostegno dei tanti clienti» dice Vian.