Il Comune mette all’asta scuolabus e vecchie moto

MONTEBELLUNA – Dagli scuolabus ai motocicli: i mezzi del Comune vanno all'asta. Molti giacevano da tempo ai magazzini comunali, altri sono stati dismessi in tempi più recenti e sostituiti, se possibile, con altri di migliore qualità e minore impatto ambientale. Ora, accumulato un numero consistente di mezzi da scartare, il Comune ha deciso di indire un'asta pubblica. L’insieme dei veicoli costituisce un lotto unico, gli interessati potranno presentare offerta esclusivamente per l’intero pacchetto, portandosi a casa, quindi, mezzi di età, cilindrata e funzione completamente diverse.

Fra i mezzi, si notano in particolare ben sette scuolabus. «Si tratta dei mezzi -spiega l'assessore al bilancio Lucrezia Favaro- con i quali veniva gestito un tempo il servizio di trasporto scolastico dei bambini e ragazzi, curato direttamente dal Comune con propri autisti.

Lo stesso, però, da alcuni anni è stato esternalizzato e di conseguenza, man mano che gli autisti andavano in pensione, gli autobus sono stati dismessi rimanendo inattivi. Ecco il motivo dei ben sette mezzi all'asta».

DA ALIENARE

Attira poi l'attenzione la molteplicità di vetture e altri mezzi, fra i quali un autocarro Fiat ha ben 42 anni e una vettura la bellezza di 35. Ci sono infatti una Fiat punto del 2006, tre fiat ducato del 1989, 1995 e del 2002, un autocarro Fiat del 1982, una Renault Kangoo del 2000, due Renault Master del 1998 e 1999, due Motocicli “BMW 650” del 2004. I veicoli dei lotti sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e di conservazione in cui si trovano (visto e piaciuto nello stato in cui si trova) e sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti (eventuale revisione per gli automezzi, collaudi, messa a norma ecc.). Saranno altresì a carico dell’acquirente gli oneri relativi al trasferimento di proprietà per gli autoveicoli. L’avviso dell’asta sarà pubblicato nei prossimi giorni e ovviamente il Comune spera in offerte generose per poter reinvestire le somme che arriveranno.

NUOVI ACQUISTI

«Per bandire l'asta abbiamo atteso che ci fosse un numero consistente di veicoli da smaltire - prosegue l'assessore al bilancio - Con i fondi che raccoglieremo abbiamo vari acquisti da fare, come ad esempio una cesta per le potature, ma anche possibili acquisti di altri mezzi. Quest'anno, intanto, abbiamo già acquistato un pulmino per il trasporto di disabili e un mezzo per la protezione civile». Resta da vedere se i veicoli più recenti e appetibili invoglieranno qualcuno a portarsi a casa tutto il pacchetto messo in palio dall'ente pubblico.