SILEA (TREVISO) - Ikea sbarca a Treviso: il terzo punto vendita nel Veneto del colosso svedese, dopo Padova e Vicenza, è tutto trevigiano. Aperto in meno di un mese, come lo store di Vicenza, il negozio di Treviso, inaugurato ieri, si trova all’interno del centro commerciale Emisfero di Silea. Si tratta di un “ plan & order point ” : non un vero e proprio store, ma un’area espositiva con una parte importante dedicata alla pianificazione, dove si può usufruire della consulenza del team di sette dipendenti Ikea. Nel negozio si può direttamente ordinare e ricevere la merce, a casa o nei punti di ritiro.



IL PIANO

«Dalla nostra apertura a Padova nel 2005, abbiamo incontrato m i lioni di visitatori in questi 18 anni - commentano Lena Wirmola, area manager Ikea Italia, e Carmine Di Marco, responsabile del negozio di Padova - Cerchiamo di andare incontro alle esigenze e ai desideri dei clienti, essendo più accessibili, con più servizi e più canali di vendita, e più sostenibili». «Offriamo un’esperienza a 360 gradi: ogni trevigiano ora può scegliere come interagire con Ikea: se online, in store o, da ora, in un plan & order point. È un altro servizio che aggiungiamo - continuano - Le esigenze dei clienti sono cambiate in questi anni ma non è cambiato il desiderio di mettere al centro la casa. In questo i nostri consulenti li aiuteranno ad andare incontro ai loro bisogni». Il punto di vendita e pianificazione, frutto della sinergia con anche il personale dello store di Padova, «sarà uno spazio dove i sogni delle persone potranno prendere vita attraverso le competenze del nostro staff, che costruirà le soluzioni d’arredo per loro più adeguate» dice Cristiano Carpi, responsabile del neonato plan & order point trevigiano.