Artigiani minacciati e non pagati dopo i lavori nelle ville degli Hudorovich

di Cristina Antonutti

Idraulici e imbianchini minacciati ogni volta che chiedevano di essere pagati per i lavori eseguiti nelle ville che la famiglia Hudorovich possiede ad Azzano e Chions. Gli artigiani non hanno mai sporto denuncia, ma di essere stati intimoriti lo hanno dichiarato quando sono stati sentiti a verbale nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla Procura di Pordenone. In ballo c'era una misura di prevenzione patrimoniale con l'obiettivo di arrivare alla confisca di nove ville per un valore di 2,3 milioni di euro e di altri beni...