Identificato il cadavere nel burrone: è un escursionista trevigiano

LA SPEZIA - È stato identificato il corpo dell'escursionista trovato in fondo in un burrone sul Muzzerone, la parete di roccia vicina a Porto Venere (La Spezia). Si tratta di58 anni, residente a Treviso e da qualche mese domiciliato alla Spezia.L'identificazione è stata possibile dopo una segnalazione di scomparsa da parte di un parente di Lonati che non riusciva più a rintracciarlo. I carabinieri della Spezia stanno indagando in attesa che venga disposta l'autopsia sul corpo anche se l'ipotesi più accreditata resta la caduta accidentale.