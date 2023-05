MOGLIANO - È possibile trasformare un nobile palazzo del 1600 in un gioiello di tecnologia e automatizzazione destinato al mondo dell’hospitality? La risposta è sì, e arriva direttamente da Mogliano Veneto dove Patrizio Bof, imprenditore di Montebelluna, ha rilevato una villa appartenuta a una delle più antiche e importanti famiglie veneziane e, grazie a un’imponente ristrutturazione, ha fatto nascere The Foscarini. L’hotel a quattro stelle è completamente (o quasi) senza personale di servizio, e questo lo rende una delle strutture più innovative del Veneto (ma non solo), sia sotto il profilo tecnologico sia dal punto di vista della sostenibilità economica e del nuovo modello di business adottato.



L’EDIFICIO

Sviluppato in tre corpi principali (Villa, Barchessa e Ca’ Nova), la struttura di trentuno camere e il suo giardino esterno sono ben visibili dal Terraglio e possono contare sulle più avanzate tecnologie e automazioni oggi esistenti sul mercato. Innovazioni che hanno permesso al proprietario di ridurre al minimo lo staff di cui avvalersi nella quotidiana gestione del lavoro. Dal momento della prenotazione alla permanenza, al rapporto post-soggiorno, tutto è “a portata di mano” o - meglio - di smartphone, grazie a un’applicazione dedicata scaricabile sul proprio telefonino. Dopo aver effettuato la scelta della camera, infatti, il cliente può gestire autonomamente ogni dettaglio del suo futuro soggiorno.



LE POSSIBILITÀ

Si comincia dalla app che consente di aprire il cancello d’ingresso, fino al girare la maniglia della propria camera da letto, senza dover perdere tempo nelle abituali formalità del check-in. Non solo: già prima di arrivare a destinazione, l’ospite ha la possibilità di scegliere l’illuminazione e la temperatura che vorrà trovare una volta giunto nella propria suite, grazie a una domotica capace di ridurre al minimo i consumi. Anche la scelta della colazione del mattino - o il caffè di metà pomeriggio - viene gestita semplicemente con un tocco sul touchscreen del proprio dispositivo mobile. Quelli che, a prima vista, possono apparire come semplici distributori automatici sono invece stati “umanizzati” e pronti a rispondere (letteralmente) a voce alle domande, interagendo con gli utenti. Così è per la macchina da caffè “Mario” e per la vending machine “Anna”, presenti nella lounge. Pur non visibile, i clienti possono comunque contare su un “ambassador” che sarà a loro disposizione per ogni evenienza, anche in orario notturno: nei fatti, l’unica persona presente in hotel.



LA SOSTENIBILITÀ

L’automazione spinta non è però il solo aspetto a cui Bof ha voluto dare la giusta attenzione. The Foscarini ha infatti deciso di adottare ogni possibile criterio di sostenibilità ambientale. L’acqua piovana, ad esempio, viene raccolta per poi essere riutilizzata nell’irrigazione del grande parco. La filosofia di fondo è quella di rendere qualsiasi oggetto riutilizzabile o capace di una seconda vita, anche dopo il suo primo uso. Non a caso, inoltre, nella struttura non viene utilizzato alcun tipo di plastica che non sia biodegradabile o a basso impatto ambientale. Ogni possibile rifiuto viene separato secondo la tradizionale raccolta differenziata. Sempre sul fronte della salvaguardia dell’ambiente e del risparmio energetico, poi, i tre corpi della villa sono alimentati da pannelli fotovoltaici e i chilowatt prodotti in eccesso durante il giorno vengono immagazzinati per poter essere utilizzati durante la notte. D’altronde, come si legge nel libro di presentazione, «The Foscarini è dedicato a chi ha rispetto del mondo in cui viviamo e vuole consegnarlo migliore di come gli è stato donato». Adatto alle necessità dei viaggiatori, l’hotel si offre ai clienti business come agli appassionati di cicloturismo, grazie ai più avanzati servizi (anche questi gestibili attraverso l’alta digitalizzazione) come ad esempio la custodia e il lavaggio delle biciclette. Certamente, coloro che desiderino trascorrere semplici momenti di relax troveranno la possibilità di soggiornare in un territorio a due passi da Venezia e al centro di ben nove siti Unesco, che l’ospite potrà ovviamente raggiungere prenotando attraverso il proprio smartphone.