Hostess di Resana arrestata in Arabia, confermata la condanna a sei mesi per Ilaria De Rosa: rimarrà in carcere fino a novembre

RESANA (TREVISO) - La hostess Ilaria De Rosa rimarrà in carcere per sei mesi: confermata la pena alla 24enne di Resana già dietro le sbarre a Jeddah in Arabia Saudita. Lì rimarrà fino al prossimo novembre, i sei mesi infatti comprendono anche quelli già scontati iniziati il maggio scorso. Questa la sentenza d'appello emessa oggi, 17 agosto, dal Tribunale arabo. La hostess trevigiana è accusata di detenzione di droga.

I legali e la sua famiglia speravano in una fine diversa ma la condanna è invece stata confermata.

I fatti e i testimoni ma la hostess rimane in carcere

A favore di Ilaria c'erano anche le testimonianze dei tre uomini che erano finiti in manette assieme a lei (in tutto gli arresti erano stati 8): si tratta di un tunisino, un egiziano e un saudita, tutti condannati a un anno e mezzo di reclusione. In aula, così come ribadito dalla stessa hostess, avevano scagionato la 24enne dicendo che non aveva droga con sé. Sono i tre uomini assieme ai quali Ilaria De Rosa era stata vista l’ultima volta all’esterno dell’hotel Spectrums Residence di Jeddah mentre saliva in un’auto scura. Con loro si stava dirigendo a una festa in una villa della città saudita dove è avvenuto il blitz, effettuato da una decina di agenti armati. «Credevo si trattasse di una rapina» aveva confidato la giovane ai familiari, sostenendo che addosso non aveva alcun tipo di droga. I familiari, fin dal primo momento, avevano respinto l’ipotesi che Ilaria potesse essere stata trovata con degli stupefacenti. «Non ne faceva uso - avevano sottolineato - anche perché per lavoro era sottoposta a continui test tossicologici». Controlli che effettivamente vengono fatti con regolarità dalla Avion Express, la compagnia aerea lituana per cui lavora la 24enne.