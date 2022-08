Arriva a Treviso l'Holi Run con una versione inedita anche per i cani

TREVISO - Arriva l'HoliRun anche per i cani. Un intero fine settimana dal 2 al 4 settembre a Treviso arriva HoliRun, un weekend allungato di colori in centro storico e nei parchi cittadini. E per la prima volta in tutte le edizioni della corsa dei colori, ci sarà una versione dedicata anche agli amici a quattro zampe, la Holi Run Dog. Per questo, si terrà nel Parco Uccio a Santa Bona, area verde già sistemata anche con un'area cani.