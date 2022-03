​Dal commerciante alla divorziata: «Con l'Harley sono tornata a vivere»

TREVISO - C'è Mario, 74 anni, ex commerciante di abbigliamento ora in pensione, che acquistò la sua prima 883 nel 2007 e da allora partecipa a tutti raduni. E Devis, 21 anni, una passione trasmessa da mamma e papà, entrambi super appassionati, che porterà a giorni il sesto acquisto in casa. Oppure Monica, per gli amici Civex, che se ne è comprata una per «cambiare vita e ripartire» dopo una separazione. Parliamo di Harley-Davidson, o meglio di hogers (dall'acronimo H.O.G., ovvero Harley Owners Group), i fedelissimi del mito americano a due ruote. Nel mondo sono oltre un milione, ed è la più numerosa comunità di fan di un singolo brand motociclistico, racchiusi in 1400 club chiamati Chapters.



L'APPUNTAMENTO

A Treviso sono 200 gli affiliati al Chapter locale, che quest'anno festeggerà i 25 anni di attività con un mega evento il 14 e 15 ottobre che richiamerà oltre 800 motociclisti. Una grande famiglia trasversale, che conta operai, impiegati, professionisti, come avvocati e medici, che ogni fine settimana si ritrovano al concessionario Harley-Davidson vicino all'aeroporto di San Giuseppe per chiacchierare, gustarsi un musetto con le lenticchie insieme a un buon Prosecco, e organizzare il prossimo run, un'uscita tutti insieme al motto di ride and have fun.



LA CARATTERISTICA

«La differenza tra gli appassionati delle Harley-Davidson e quelli di altri marchi racconta Alessandro, 53 anni, hogers dal 2005 è che qui siamo davvero una grande famiglia, con uno spirito di gruppo unico nelle due ruote. Se hai voglia di andare a farti un giro, troverai sempre qualcuno che ti accompagna. Inoltre a noi non interessa la velocità, invece abbiamo un forte legame con il paesaggio e il territorio che viviamo. Partiamo per il gusto del viaggiare e non è importante sapere quando arriveremo». Insomma uno stile di vita. Che coinvolge, appassiona e accomuna tutti. Venditori e acquirenti. William Godfrey Davidson, meglio noto come Willie G., nipote del co-fondatore e executives del brand, è tra gli hogers più celebri, sempre vestito con il classico giubbotto nero di pelle, la divisa che ogni harleysta che si rispetti indossa sempre. E lo stesso Giulio, proprietario dei concessionari di Treviso e Bassano, sveste volentieri i panni del venditore per indossare quelli dell'hogers. Una passione così coinvolgente che può anche cambiarti la vita. Come a Sergio, l'head road captain degli hogers di Marca. Una sorta di mito dentro al mito, onnipresente a ogni raduno, conosciuto in tutt'Italia e non solo. «Sin da ragazzo ho vissuto col mito della Harley racconta, mostrando tatuata sull'avambraccio la Big One, il simbolo della Harley-Davidson nato guardando i film americani come Easy rider. Una passione che ho avuto nel cuore per anni, ma che ho tenuto dentro preferendo concentrami su famiglia e lavoro. Nel 2004 ero finalmente maturo per fare il primo acquisto, una Springer, e mi sono aggregato al gruppo. Ho fatto già oltre 300mila chilometri in giro per l'Europa. Cos'è la Harley per me? È tutto, è la vita». «È davvero un mondo a parte dice Fernando, imprenditore edile di 46 anni, il secretary del Chapter trevigiano fatto di amicizia e solidarietà. Non solo tra di noi, ma anche verso gli altri. L'anno scorso il club di Treviso ha raccolto oltre 2.000 euro per la Lilt. Ed è anche frequentato da molte donne, anzi direi che negli ultimi anni la loro presenza è cresciuta molto».



SEI IN FAMIGLIA

Una passione contagiosa, come conferma Vera, 52 anni, di professione interior designer. Partita come zavorrina, ovvero come passeggero sulla Harley del marito, dopo un paio d'anni ha deciso di comperarsi una moto sua. «Ora in famiglia, tra me e mio marito, ne abbiamo 5. Ma è in arrivo la sesta per mio figlio Devis di 21 anni. Che sarà così il più giovane hogers trevigiano».