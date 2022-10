VOLPAGO DEL MONTELLO - Profilo comunale fake e pagina hackerata: parte la denuncia del sindaco. A Volpago, la guerra all’amministrazione passa anche attraverso Facebook. È qui, infatti, che ha fatto la propria comparsa una pagina “comunale” che dal Comune non è gestita ed è sempre qui che è stata hackerata la pagina Facebook “Volpago informa”, gestita dalla maggioranza consigliare. Il sindaco Paolo Guizzo, però, ha perso la pazienza, presentando per entrambe le questioni denuncia all’autorità giudiziaria e agli organi di vigilanza del social network che stanno eseguendo le indagini. Per quanto riguarda il profilo, denominato “Volpago del Montello-Ente Pubblico”, «si tratta -spiega il sindaco- di una pagina falsa, chiaramente associabile al Comune di Volpago, nella quale sono visibili l’immagine del Municipio e del logo comunale e indicati l’indirizzo, recapiti telefonici, Pec e sito internet del Comune. La pagina sta pubblicando post non autorizzati. Non è istituzionale, è stata aperta da ignoti e non è riconducibile all’Ente».



LA COMUNICAZIONE

E Guizzo ricorda che «la comunicazione istituzionale dell’Ente avviene solo attraverso sito internet www.comune.volpago-del-montello.tv.it; newsletter; Volpago WhatsApp al numero 334 6470924; profili Facebook Cultura Volpago e Biblioteca comunale di Volpago; pagina Instagram @bibliovolpago”. Ma non è finita qui. Perché «è stata oggetto di hackeraggio la pagina Facebook “Volpago Informa”, gestita dal gruppo politico “Guizzo Sindaco”; la stessa ora non è più visibile ed è apparsa una pagina “Volpago Informa” che nulla ha a che vedere col gruppo “Guizzo Sindaco”».



I COMMENTI

Guizzo, però, va anche oltre con commenti sibillini: «che la pagina “Volpago Informa” avesse ottenuto grande riscontro da parte dei volpaghesi era dimostrato dai quasi 5000 mila sostenitori che la seguivano quotidianamente. Che tale pagina creasse sofferenza alla “Lista Civica Grosso” è documentato dall’esposto presentato al CO.RE.COM dalla medesima lista l’anno scorso e respinto dall’autorità garante delle comunicazioni che ha ritenuto la pagina invece legittima. Ciò che fa specie è che la stessa Lista Civica Grosso e alcuni consiglieri della stessa risultino fra i sostenitori della pagina fake riconducibile all’ente pubblico “Volpago del Montello». Delle due l’una: o i consiglieri di minoranza della Lista Civica Grosso hanno finora ignorato i canali della comunicazione istituzionale, oppure ne sanno fin troppo. Destano inoltre più di qualche perplessità alcune analogie fra la pagina fake “Volpago Informa” e quella di “Bannati da Volpago Informa” i cui amministratori restano anonimi». Intanto, l’amministrazione ha provveduto ad aprire una nuova pagina FB “Volpagonews” che avrà gli stessi contenuti di “Volpago Informa”.