Anno scolastico a H-Farm, la campanella suona per 1200 studenti

di Mattia Zanardo

TREVISO - La prima campanella del nuovo anno è ormai suonata anche per glidi. La divisione Education del gruppo trevigiano del digitale segna un nuovo record: sonoa un percorso di studi promosso dalla maggiore piattaforma italiana dedicata all'innovazione digitale. Nelle classi si sono seduti in duecento in più della scorsa annata. Numeri che rendono sempre più impellente la realizzazione del nuovo, il mega-polo scolastico con aule, laboratori, biblioteche, impianti sportivi e altre strutture, progettato in 51 ettari nella tenuta di Ca' Tron, quartier generale della società: ildovrebbe concludersi la prossima estate. Da tempo il gruppo fondato da Riccardo Donadon e da Maurizio Rossi ha puntato, tra le proprie attività, anche sull'istruzione, mettendo in atto un'offerta formativa che va dall'asilo al master