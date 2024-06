Uno guida ubriaco tre volte oltre il limite, l'altro ha della cocaina nascosta in auto. Stangati due giovani trevigiani

CASTELFRANCO (TREVISO) - Alcol e droga alla guida: patente ritirata a due giovani automobilisti. Continua la stretta dei carabinieri sulle strade della Marca trevigiana.

Nella notte tra il 13 e il 14 giugno i militari hanno fermato un 31enne a Castelfranco, in via Borgo Treviso. Il giovane stava guidando con un tasso alcolemico di 1,40 grammi per litro di sangue: un valore quasi tre volte oltre il limite. Così è scattato il ritiro della patente. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la vettura è finita sotto sequestro.

Stessa sorte per un 23enne sorpreso a Oderzo da una pattuglia con alcuni grammi di cocaina suddivisi in dosi e circa 250 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato.