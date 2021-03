Camionista scoperto alla guida del tir senza patente: 5mila euro di multa

CONEGLIANO (TREVISO) - La Polizia Stradale di Treviso, nel corso di un controllo il 24 marzo all’uscita del casello di Conegliano,ha controllato un complesso veicolare estero condotto da uno straniero con cittadinanza ucraina, M.V di anni 39, il quale ha esibito una patente contraffatta. L’autista è stato deferito all’Autorità giudiziaria di Treviso per il reato di falsità materiale commessa dal privato e la patente di guida è stata sottoposta sequestro penale. Al medesimo conducente, è stata contestata una violazione amministrativa per guida senza patente per un importo complessivo di 5.100,00 euro ed il complesso veicolare sottoposto a fermo amministrativo pe mesi 3.