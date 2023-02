Alla classica domanda: patente e libretto prego, il conducente fermato a Cimadolmo ha risposto: «Non li ho». Il vigile pensava d’aver frainteso: «Vuol dire -ha chiesto - che li ha lasciati a casa?». «No, proprio non li ho» ha risposto tranquillissimo l’uomo, un magrebino 50enne fermato dalla polizia locale intercomunale di Cimadolmo, Gaiarine e Vazzola.

Fatti i controlli al computer, la verità è emersa nuda e cruda: all’uomo la patente era stata ritirata ancora nel 2008, dunque 15 anni fa. «Era stato fermato e segnalato altre volte, almeno tre - spiega il vicecommissario Manuel Naro, comandante della polizia locale - Sempre per lo stesso motivo: era stato sorpreso alla guida pur essendogli stata ritirata la patente».



Lo straniero risiede a Loria, nella castellana, ed era al volante di un furgone che è risultato intestato al figlio. Quanto all’assicurazione ha esibito un certificato. «Falso - prosegue il comandante - In conseguenza di ciò abbiamo messo subito sotto sequestro il furgone. Almeno stavolta non ha a disposizione il mezzo per circolare».

Il controllo è avvenuto nel corso di un’attività di routine svolta dagli agenti della polizia municipale. Ciò che sorprende sono la naturalezza e l’incoscienza nel comportamento del 50enne, malgrado stesse compiendo infrazioni gravi, che possono avere conseguenze pesantissime in caso di incidente stradale. «Dai controlli incrociati effettuati con le nostre banche dati -aggiunge il comandante- è emerso che in passato altre forze di polizia l’hanno fermato almeno altre tre volte dopo il ritiro della patente avvenuto nel 2008. Era sempre alla guida senza avere la patente. Nè, da quel 2008, ha mai cercato di regolarizzare la sua posizione».



L’escamotage usato è stato quello di condurre il furgone intestato al figlio. «Ricorrono all’espediente di guidare un mezzo intestato a un’altra persona -continua Naro- Se il veicolo è in regola riguardo all’assicurazione non può essere sequestrato. Stavolta le cose sono andate diversamente; pur intestato a un’altra persona, ovvero al figlio del 50enne, era privo di assicurazione, così è scattato il sequestro». La recidiva, in caso di guida con patente ritirata, costituisce reato e la pena prevista è fino a un anno di reclusione mentre la sanzione può andare da 5mila a 30mila euro. Ma molto spesso i soggetti fermati risultano essere nullatenenti e dunque la multa non viene pagata. Per fortuna ci sono i controlli che, almeno a livello di prevenzione, un freno a questi comportamenti spregiudicati lo mettono comunque. «Per quel che ci riguarda sono intensi -conclude Naro- Non è la prima volta che fermiamo individui privi di patente. Però un caso simile non ci era ancora mai successo». Quello di Cimadolmo comunque non è un record: nel maggio 2021 un trevigiano di 84 anni venne fermato sulla Pontebbana a Villorba mentre guidava pur essendo senza patente da 30 anni. La sua corsa finì con una multa di quasi duemila euro e con il sequestro dell’auto.