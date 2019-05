Senza assicurazione da 14 anni con la Panda: multa di 1.250 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PONZANO - Ha girato per 14 anni a bordo della suae senza revisione. Se non è un record, poco ci manca. Gli agenti della Polizia Locale che venerdì sera hanno fermato il 52enne, originario di Ponzano ma residente a Camalò, hanno fatto fatica a credere ai loro occhi. Ma i documenti non lasciavano spazio a dubbi: dal 2005 ad oggi l'uomoe non ha nemmeno mai fatto la revisione. Era una vera e propria mina vagante per le strade della Marca. L'intervento degli agenti è scattato alle 21.30, nell'ambito del programma di pattugliamento notturno. La Fiat Panda è stata fermata mentre stava percorrendo la strada provinciale 55, quella che taglia in due il centro di Paderno. Il 52enne non è riuscito a spiegare la situazione. Non aveva mai fatto nulla, semplicemente. Inevitabile la sanzione.con annessa sospensione del libretto di circolazione. E al conducente è stata affibbiata una, più il taglio di cinque punti della patente.