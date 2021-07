Guida un camion da 26mila kg senza la patente "adatta": rischia una multa fino a 30mila euro

TREVISO - Controlli della polizia sull’autostrada A.27 e sulla SPV-Pedemontana Veneta: 48 mezzi industriali passati al setaccio, di cui 22 di nazionalità estera. Complessivamente sono state elevate 38 violazioni. Spiccano 8 violazioni contestate per l’eccedenza di carico e le ben 9 violazioni conseguenti al mancato rispetto della normativa sociale, inerente i tempi di guida e di riposo degli autisti professionali, che tutela la sicurezza della circolazione ma anche la leale concorrenza nel mercato tra gli stessi vettori nazionali ed esteri. Non sono mancate purtroppo tra gli autisti professionali controllati le sanzioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ed utilizzo durante la guida del telefonino fonte di distrazione e quindi tra le maggior cause dell’incidentalità stradale e quindi comportamenti irresponsabili.

L'autista senza la patente adatta

Nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi dello svincolo del casello di Montebelluna (Treviso) della Pedemontana, è stato sorpreso uno straniero di nazionalità albanese alla guida di un mezzo industriale munito solamente della patente di categoria B anziché della C prescritta per quel tipo di veicolo, ossia un autocarro con massa complessiva di 26mila kg. Per questa violazione è prevista la sanzione di un minimo pari a 5.100,00 euro ad un massimo di 30.599,00 euro. Nella circostanza l‘autista è stato anche sanzionato per non aver provveduto in alcun modo a registrare secondo norma la propria attività lavorativa. L’autocarro è stato così sottoposto a fermo amministrativo per mesi tre e la patente di guida ritirata al fine della sospensione. Sanzionata anche l’impresa trevigiana proprietaria del mezzo industriale per l’incauto affidamento dello stesso ad un proprio dipendente privo del necessario titolo abilitativo.

Merci trasportate in aggancio misto

Un vettore slovacco è stato invece sanzionato, presso la barriera di Venezia Nord dell’A27, con fermo amministrativo di tre mesi del veicolo e 4.130,00 euro di sanzione amministrativa pecuniaria per aver posto in esecuzione un trasporto di merci in conto terzi in aggancio misto tra l’Ungheria e l’Italia senza il necessario titolo autorizzativo.

Non inserisce la carta nel tachigrafo: multato

Sempre in tema di leale concorrenza nei pressi del casello di uscita di Malo (Vicenza) della Pedemontana Veneta è stato sanzionato un autista vicentino dipendente di un’azienda locale per non aver inserito la propria carta conducente nel tachigrafo digitale nel viaggio di fine giornata e di rientro in sede. Oltre alla sanzione di minimo 866,00 euro a massimo 1.732,00 è scattata la decurtazione di 10 punti patente ma anche la sospensione della stessa da minimo 15 giorni a massimo 3 mesi.