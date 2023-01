Intercettato dai carabinieri alla guida dell'auto rubata esce di strada, finisce nel fosso e si cappotta

MASERADA - Vede i carabinieri, si agita perché è alla guida di un'auto rubata, esce di strada e si cappotta. Il parapiglia è successo oggi pomeriggio, domenica 15 gennaio, nel comune di Maserada (Treviso), quando una Fiat Punto rubata ieri a Ponzano Veneto, con un giovane alla guida, è stata intercettata da una pattuglia di carabinieri in servizio perlustrativo. Il conducente, alla vista dei militari dell'Arma, dopo aver superato una rotonda e percorso alcune centinaia di metri, a causa forse della forte velocità ha perso il controllo del veicolo e in via Julia è uscito di strada terminando la corsa nel fossato adiacente. I carabinieri hanno raggiunto il giovane che è stato condotto poi in ospedale per accertamenti, ma non dovrebbe avere riportato lesioni di rilievo. Si tratta di un 20enne già noto alle forze dell'ordine. Sarà denunciato per ricettazione.