â€‹Mattia e Nicolò, i due trevigiani che sbancano il quiz di Enrico Papi

di Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLORBA - Come indovinano l'età delle persone loro, nessuno mai. Meglio della carta d'identità. Si tratta di. E devono dire grazie a un'avvenente signora bionda, 46 anni, se hanno totalizzato il corposo montepremi. «Nessuna preparazione. Grazie solo alla dea bendata», sorride Mattia, 28enne di Fontane. «Ancora non mi rendo conto. Io e Nicolò siamo amici da una vita, ogni tanto ne combiniamo una delle nostre. Stavolta abbiamo detto: tentiamo con Guess my age. In realtà non avevamo neppure visto il programma. Abbiamo pensato che indovinare l'età di una persona era fattibile anche per due come noi».Tecnico commerciale di minuteria metallica, Mattia Carniato ha scelto con l'amico l'avventura televisiva per divertimento. Volevano farsi quattro risate e sono tornati a casa con oltre 40mila euro. Sorridere così è facile. «Sì ma ci siamo divertiti a prescindere dal montepremi. È stata un'esperienza sorprendente. Pensavo che Enrico Papi fosse meno simpatico. Invece è un professionista, con la battuta pronta. Mi sono dovuto ricredere»...