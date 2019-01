Il Guardian attacca ancora il Prosecco. «Erode le colline della Valdobbiadene»

IL PRECEDENTE

Nuovasulveneto, ancora una volta lanciata dal, che già in passato aveva messo al bando il vino reo di "erodere i denti" . Secondo il quotidiano inglese la coltivazione dei vitigni di Prosecco sarebbe dannosa per l'ambiente: aumenterebbe l'delle colline della Valdobbiadene.L'allarme per ildelle, rimbalzato sul "Guardian" e altri media internazionali che citano una, secondo il prof., si basa su «una metodologia assolutamente insufficiente a dimostrare la reale entità del rischio di erosione nel territorio, e arriva a risultati probabilmente irrealistici, non supportati da alcun dato di misura».Citando la ricerca, della stessa Università di Padova, il giornale inglese chiede se non sia il caso di inserire il Prosecco in una, perche unisconoPitacco sottolinea che lo studio «è basato sull'utilizzo di un modello matematico di erosione (Rusle) in condizioni (elevata pendenza, frammentazione, terrazzamenti irregolari) troppo distanti da quelle per le quali è stato sviluppato, e dove è largamente riconosciuta la sua inapplicabilità. Soprattutto - aggiunge - il lavoro non contiene un solo dato di misura, essendo un puro esercizio modellistico privo di ogni validazione. Nelle conclusioni - conclude il docente - gli autori propongono di ridurre il rischio di erosione, tecnica che è già (e da sempre) impiegata nella viticoltura trevigiana, come è facilmente accertabile con una semplice visita neivigneti della zona».