La grotte trasformate in discarica per i vecchi elettrodomestici

di Claudia Borsoi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN PIETRO DI FELETTO -trasformate in. Buchi sotterranei divenuti nei decenni luoghi in cui smaltire, lontano da occhi indiscreti,. Ma ora basta. Ci hanno pensato i volontari di Legambiente del Vittoriese, insieme a quattro gruppi di speleologi veneti, a bonificarle. Domenica, in località Santa Maria di Feletto, dalle viscere della terra sono riemersi vecchi frigoriferi, mobili, lavatrici e immondizie di ogni genere, ora destinati a vere discariche, dove questi rifiuti saranno smaltiti regolarmente, senza inquinare terra e acqua. Nell'ambito della più nota iniziativa Puliamo il mondo targata Legambiente, nel Comune di San Pietro di Feletto si è svolta la manifestazione Puliamo il buio organizzata dalla Società Speleologica Italiana e con finalità uguali all'evento che Legambiente organizza annualmente in tutta Italia con l'intento di richiamare la gente a stili di vita più rispettosi dell'ambiente.