Andate alle grotte del Caglieron? Con tacchi alti e infradito non vi fanno entrare

di Claudia Borsoi

FREGONA - Vietate scarpe con tacchi a spillo e infradito a chi visita le grotte del Caglieron. Il regolamento, messo nero su bianco con un'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Laura Buso, detta precise regole ai turisti. Per i trasgressori è prevista una sanzione che può toccare i 516 euro. Il documento dettaglia divieti e obblighi in capo ai visitatori. Per l'amministrazione Buso l'obiettivo è sicurezza e prevenzione di incidenti. «Le regole le abbiamo anche tradotte in inglese e abbinate a dei simboli che richiamano, visivamente, tutti i divieti e gli obblighi spiega il sindaco - La prossima settimana posizioneremo nelle grotte anche una nuova segnaletica che si accompagnerà a delle tabelle che riportano le regole che i visitatori devono tenere».