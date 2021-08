T REVISO C’è chi dice no. Ora una mappa su Telegram aiuta ad individuare i disobbedienti del G reen pass : segnati e indicati I locali in ogni città d’Italia , ma anche palestre e bar , dove il lasciapassare verde non è richiesto. Ma questo è solo un lato della medaglia.

L’altro è rappresentato dagli insulti, in qualche caso anche minacce, piovuti addosso a quei ristoratori e baristi che il Green pass invece lo chiedono. Senza contare i momenti di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati