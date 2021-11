Due green pass falsi, denunciata commessa di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - I carabinieri di Treviso hanno individuato e denunciato per falsità ideologica una commessa di 23 anni, residente nell'area di Vittorio Veneto (Treviso), trovata in possesso di un Green pass apparentemente rilasciato due giorni prima dall'ospedale di Conegliano (Treviso) ma risultato falso. Nel corso di una perquisizione, nella casa della giovane è stato trovato un secondo certificato, destinato ad essere utilizzato alla scadenza del primo. Anch'esso risultava non essere mai stato emesso da alcuna struttura sanitaria.