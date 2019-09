Taglio del nastro per il nuovo Merotto Space sulle colline del Prosecco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(gi. bi.) Il tributo diall’artigianalità e alla tradizione è uil nuovo spazio per i visitatori che si apre a una delle visioni più suggestive delle Colline del Prosecco Superiore di, riconosciute Patrimonio Unesco. È ilche sarà inaugurato sabato 7 a Col San Martino e con il quale Graziano Merotto, artigiano del vino aggiunge un nuovo tassello al proprio progetto.Nessuna sede sfarzosa o ultramoderna: Graziano ha preferito recuperare una vecchia casa contadina in pietra locale, risalente a circa 200 anni fa, composta da un ambiente unico, dove abitazione, stalla e fienile costituivano parti integranti dello stesso fabbricato.Lo spazio è collegato alla cantina attraverso un sentiero nei vigneti di proprietà, curati come giardini, dove si percepisce la difficoltà di coltivare la vigna in queste terre vocate. Fin da tempi remoti, infatti, le alte pendenze della zona diconsentivano di praticare solamente la pastorizia o la coltivazione delle vigne, rigorosamente manuale.Merotto Space si trova in piazza Rovere ed è aperto ai visitatori dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (sabato 9/18 e la domenica su richiesta). A breve, sarà disponibile anche un piccolo museo del vino.