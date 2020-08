VITTORIO VENETO - Questa volta la dea bendata ha fatto centro alla frequentata ricevitoria Desideri di via Oberdan gestita da Raffaela Barzotto e il marito Fabrizio: una grattata fortunata ha regalato martedì mattina, 18 agosto, un extra bonus da 200mila euro a un cliente abituale dell'edicola-tabaccheria del quartiere di Meschio. L'anonimo vincitore, un 45enne vittoriese, impiegato in una azienda dell'hinterland si è presentato come sempre poco dopo le 7.30, e dopo aver preso il solito pacchetto di sigarette con un Gratta e vinci da 3 euro, della serie Sette e mezzo, si è allontanato verso il lavoro.



LA SORPRESA

Ma una volta grattato, poco dopo, si è accorto di aver vinto la bellezza di 200mila euro. E tutto trafelato è tornato sui propri passi alla ricevitoria per avere l'effettiva conferma. Non poteva credere ai propri occhi. «È entrato in negozio sbiancato in volto, come uno straccio davvero - racconta Fabrizio - aveva in mano il tagliando. Gli abbiamo dato conferma: ha davvero vinto 200mila euro. Tremava e non ci credeva ancora. E noi in verità siamo molto felici che una tale vincita sia andata a lui che ha famiglia e dei figli, e ci risulta che stia anche facendo lavori in casa. Gli servivano davvero, non poteva andare in modo migliore, è uno dei nostri, è uno che se li merita». Anche per la costanza: un vero abitudinario. Ogni mattina, o quasi, le sigarette e un tagliando, e questo alla fine ha pagato. Tra l'altro lo stesso cliente qualche mese fa ha avuto anche un periodo difficile con il lavoro, un calo legato, pare, all'emergenza Covid, e di conseguenza il denaro vinto potrebbe fargli comodo davvero, anche per la ristrutturazione di casa. «Per il nostro punto di ricevitoria è la prima volta che registriamo la vincita di una somma così considerevole e importante - spiegano Fabrizio e Raffaella - mentre qui sono all'ordine del giorno diverse vincite che vanno dalle poche decine ai 500 euro o mille euro. Alla vigilia dei nostri 30 anni di lavoro qui in via Oberdan è stato davvero un bel regalo anche per noi. Gli abbiamo indicato il modo per avviare le procedure d'incasso e il tagliando è già depositato in banca per la riscossione».



TUTTI CONTENTI

Non nascondono la loro emozione per la vincita che campeggia nei tabelloni in vetrina e all'interno della ricevitoria, i gestori. «Anche perché nel giro di una settimana dice Fabrizio mostrando il tagliando un'altra signora ha vinto e sempre con il Gratta e vinci del Sette e mezzo 7mila euro. Quando i soldi vinti così vanno ad una famiglia è giusto. C'è invece molta gente che spende fortune per vincere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA