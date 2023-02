CESSALTO (TREVISO) - Un aumento di oltre il 30% di caffè venduti al banco, un'iniziativa che è piaciuta. Anzi, ha talmente fatto centro che qualcuno ha pure avanzato l'ipotesi dello spritz gratuito. D'altra parte, come poteva passare inosservata l'iniziativa dell'azienda tedesca Progroup a Cessalto? Tre giorni di caffè gratis per tutti i clienti dei tre bar del centro. Ergo diverse decine di caffè in più al giorno serviti ai clienti. Un'iniziativa per farsi conoscere "come un buon vicino" ma anche per cercare forza lavoro, visto che si parla di 65 nuovi posti pronti nella nuova sede, in procinto di nascere. La Progroup infatti è pronta a investire sul territorio qualcosa come 90 milioni di euro in un complesso industriale da trentamila metri quadrati che sorgerà in via Tiepolo, nell'area industriale al confine con Motta di Livenza.

Caffè gratuito dal mercoledì al venerdì

E proprio per presentarsi, ecco l'iniziativa della tazzina gratuita di caffè che in paese si è potuto bere in centro mercoledì, giovedì e venerdì. E come è andata? «Il primo giorno l'iniziativa era appena partita, quindi è andata un po' in sordina. Già dal secondo giorno abbiamo notato l'aumento di clientela, con circa il 30% di caffè serviti in più al banco - spiega il titolare del Bar Help di via Roma - L'idea è inedita per noi che lavoriamo qui da circa 25 anni. Diciamo che i clienti si sono incuriositi e li ho invitati a leggere l'avviso affisso in cui l'azienda spiega i motivi di questa iniziativa. C'è anche un Qr code che il cliente scannerizza con lo smartphone per saperne di più. Una buona iniziativa, speriamo che non sia l'ultima». Poco dopo qualcuno aggiunge: «Speriamo un giorno lo facciano anche con gli spritz». Basta fare due passi in via Roma e subito dopo la rotatoria c'è il Central bar: anche qui all'ingresso c'è l'avviso dell'azienda in cui segnala che il caffè è già pagato. «Iniziativa importante - spiega con simpatia Silvia, la dipendente che dietro al banco prepara i caffè per i clienti - In questo caso abbiamo notato un incremento di consumi. Io ripeto a tutti lo scopo dell'iniziativa, invitando a leggere il cartello. Credo sia simpatico per i nostri clienti poter vedersi offrire una tazzina di caffè. E posso dire che è stato un bel gesto anche per noi esercenti. Siamo tra le categorie che hanno risentito di più dei problemi degli ultimi anni come il Covid, la Guerra, i rincari in bolletta».

I clienti

«Ho bevuto anche io il caffè, è chiaro - spiega Bryan, cliente seduto poco lontano - e so che l'azienda sta cercando lavoratori. Mi risulta che i lavori siano all'inizio e che la prima produzione partirà l'anno prossimo». «Ad ogni modo quando ci sono nuovi posti di lavoro - ricorda un altro cliente poco lontano - è sempre una notizia positiva, al di là del caffè pagato». Basta fare due passi, transitare lungo piazza Santo Volto ed entrare al bar ai Portici per trovare Sofia, sorridente con tutti. «Ormai si parla solo di questo in paese - dice - C'è chi arriva qui con grande curiosità perché ha letto il giornale. E magari è un po' stupito. Noi spieghiamo che sì, è tutto vero. Il caffè è un bel segno anche per chi lavora dietro al bancone tutti i giorni. Speriamo ci saranno altre iniziative simili». Dall'altra parte della piazza c'è il municipio. Poco prima di mezzogiorno scende il sindaco Emanuele Crosato che ha appena celebrato un matrimonio civile. «Questa azienda ha voluto investire su Cessalto - dice - e per noi è stato un gesto importante da parte di un gruppo imprenditoriale a cui interessa il luogo dove sta investendo e dove lavorerà nel prossimo futuro. Questo è un bel biglietto da visita».