ISTRANA (TREVISO) - Chiedono di poter avere gli apparecchi acustici destinati alle famiglie del comune di Treviso con bambini sordi in difficoltà economiche. Il punto è che si presentano per formalizzare la domanda arrivando anche con abiti firmati o a bordo di auto di lusso.

Apparecchi acustici gratis ai bambini

L'associazione Alto Volume Aps di Istrana si sta confrontando con quello che sembra un vero e proprio paradosso. Tanto che la vicepresidente Alessandra Gallina ne ha già parlato con Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, e con Andrea Rizzo, presidente dell'associazione Per mio figlio. «Siamo un po' in difficoltà nel vedere Isee contenuti e allo stesso tempo una elevata capacità di spesa - spiega Gallina - sono situazioni che mettono per lo meno dei dubbi».

Isee, chi può avere il bonus

Alla fine si è scelto di risolvere il nodo senza fermarsi al capoluogo, come inizialmente previsto dal progetto pilota, ma dando la possibilità di presentare domanda a tutte le famiglie con bambini sordi in situazioni di povertà residenti nell'intera provincia di Treviso. Gli Isee verranno raccolti tutti (non ci sono limiti tassativi). Dopodiché le scelte verranno fatte da una commissione ad hoc, che oltre al valore Isee terrà conto anche della gravità della sordità, del numero di figli e così via. Alto Volume Aps ha a disposizione 22mila euro nell'ambito del progetto Stellina alla conquista del suono. Grazie alla scontistica definita con Amplifon, fino al 75%, l'associazione di Istrana punta a donare fino a dodici apparecchi acustici e ausili tecnologici per bambini under 12 con sordità prelinguale o affetti da ipocusia. Alla base di tutto ci sono due donazioni: 12mila euro sono stati messi dall'Anap di Treviso, l'associazione nazionale anziani e pensionati della Confartigianato, e 10mila euro proprio da Per mio figlio.

Alto Volume Aps, raccolta nominativi e domande

Adesso si allarga il cerchio. «Siamo pronti a valutare tutte le domande che arriveranno da famiglie residenti nella provincia di Treviso - è l'appello lanciato da Gallina - in questo modo sarà possibile raccogliere i nominativi per poi definire le donazioni». Almeno fino all'esaurimento del fondo in questione. Nel sito internet Altovolumeaps.it ci sono tutti i riferimenti necessari per mettersi in contatto con l'associazione. Il progetto Stellina alla conquista del suono è stato promosso da Alto Volume Aps, con il patrocinio del Comune di Treviso. Ha preso avvio nell'aprile del 2019. L'iniziativa, suddivisa in quattro parti, è stata pensata come un lavoro di ricerca, mirato alla progettazione di una comunicazione esperienziale multisensoriale. In primis si è contribuito a sensibilizzare i bambini della scuola elementare verso una conoscenza più precisa dei disagi che i loro coetanei sordi devono affrontare in ogni momento della loro vita. E nello stesso ambito ha poi preso forma la raccolta di fondi per l'acquisto di apparecchi acustici per bambini sordi in stato di povertà.