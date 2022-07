Granfondo Pinarello, la parola ai vincitori. Ad aggiudicarsi i primi posti quest'anno sono stati Federico Vilella per il percorso medio e Pietro Dutto per il lungo. In questa intervista doppia, spiegano quali le difficoltà di questo percorso della Granfondo Pinarello, i punti di forza e di debolezza nell'affrontare una sfida così complessa e la gioia della vittoria.

Video intervista di Felice De Sena, Nuove Tecniche