Maser, torna la Festa della ciliegia: quando, indirizzo, programma

MASER - La festa della ciliegia si fa. Dopo l'annuncio dell'annullamento arrivato solo qualche settimana fa in seguito all'ondata di maltempo e grandine che aveva rovinato il 90% della produzione della ciliegia, domani 5 giugno si festeggerà con la tardiva. Per l’occasione apriranno le porte al pubblico le cantine e saranno aperti i ristoranti.

Festa della ciliegia tardiva a Maser: il programma

Il Corpo Bandistico Parrocchiale e Majorettes di Maser proporrà a partire dalle 16 un pomeriggio di musica e spettacolo itinerante nelle varie piazze del paese per concludere alle 19 con un concerto a Crespignaga. L’Associazione Medica Madre Teresa organizza il Concerto in Memoria di Donna Diamante con la partecipazione del Coro Mani Bianche del Veneto alle 20.30 presso il Ninfeo della splendida Villa di Maser - Villa Barbaro. «Grazie alle Associazioni, alla nostra Banda, ai produttori di ciliegie che non hanno perso l’entusiasmo dopo la grandinata e a tutti coloro che si impegnano per promuovere le nostre tipicità. Vi aspettiamo per un’esperienza multisensoriale tra musica, arte, gusto e bellezza», le parole del Sindaco Claudia Benedos.