VITTORIO VENETO (TREVISO) - La vittoriese Giaele De Donà, influencer, modella ed imprenditrice, è la terza finalista del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella puntata di lunedì 20 marzo la 24enne è stata scelta dai telespettatori con il 38,2 per cento delle preferenze, vincendo il confronto che la vedeva al televoto con Milena Miconi, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Ma le sorprese per Giaele non si sono esaurite. «Amore mio bello, sei arrivata in finale e siamo tutti felici per te» ha esordito nonna Marilena, la prima a raggiungere la concorrente nel corso della puntata che ha permesso a Giaele di rivedere e di parlare anche con la mamma Tatiana Partata e il nonno, co-titolare della pizzeria Al 128 di via Roma. «Pensavo che non mi avrebbero mai capita e invece sono arrivata in finale con le mie forze, da sola, nessuno potrà dire che ce l'ho fatta grazie a mio marito» ha detto la concorrente che era entrata nella casa del Grande Fratello Vip il 22 settembre. Ora dunque le battute finali del reality, che si concluderà il 3 aprile, finale alla quale la vittoriese si è guadagnata un posto insieme a Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, le altre due prime finaliste. A fare il tipo per lei anche il fratello Mathias, 19 anni, che nel corso del 2022 ha partecipato al reality di Netflix Summer Job.