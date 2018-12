Governatore del Brasile di famiglia trevigiana assassinato sulla spiaggia

CONEGLIANO - L'ex governatore dello stato brasiliano di Espirito Santo, Gerson Camata, nato in Brasile in una famiglia veneta di Vazzola, nel Trevigiano, e cugino della moglie del sindaco di Fontanelle, è stato ucciso ieri a colpi di arma da fuoco a Praia do Canto, una spiaggia di Vitoria, capitale dello stato brasiliano di Espirito Santo: lo rende noto Agencia Brasil. La segreteria statale di Pubblica sicurezza ha informato che l'uomo, che aveva 77 anni, è stato raggiunto da diversi proiettili e non ha resistito alle gravi ferite riportate.

Un suo ex assessore, Marcos Venicio Moreira Andrade, sospettato dell'omicidio, è già stato arrestato. A Camata, che prima di diventare governatore è stato anche deputato federale, si deve l'istituzione in Brasile della Giornata nazionale dell'immigrante italiano, celebrata il 21 febbraio. L'iniziativa è stata ricordata dall'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Antonio Bernardini. «Con grande tristezza abbiamo ricevuto la notizia dell'omicidio di Gerson

Camata, ex governatore di Espirito Santo e figura politica molto conosciuta in Brasile», ha scritto il diplomatico sui social, sottolineando che «la Giornata nazionale dell'immigrante italiano è stata istituita grazie a lui».della capitale dello stato, Vitoria: lo rende noto Agencia Brasil. La segreteria statale di Pubblica sicurezza ha informato che l'uomo, che aveva 77 anni, è stato raggiunto da diversi proiettili e non ha resistito alle gravi ferite riportate. Un suo ex assessore, Marcos Venicio Moreira Andrade, sospettato dell'omicidio, è già stato arrestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA