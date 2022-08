GORGO AL MONTICANO - Una sottile polvere bianca sulla porta d’ingresso. Dentro alla serratura una pallina di silicone. Un episodio strano quello accaduto in un’abitazione a Cavalier, frazione gorghense. Ad accorgersi della stranezza è stata la signora che ci abita, che ha subito chiamato i carabinieri per fare una segnalazione. La zona è di campagna in via Palugai, si tratta di una casa singola, protetta da una recinzione con cancello, al pari di altre che si trovano nella via. Una mattinata come tante altre, la donna inizia le sue attività quotidiane, esce della porta d’ingresso e nota che c’è qualcosa d’insolito. «La serratura essendo in alluminio era sporca con delle ditate e inserendo la chiave è uscita unta e con della sostanza sopra. Ho chiamato i carabinieri di Oderzo per fare una segnalazione».

IL SOSPETTO

Non erano stati eseguiti lavori, quindi c’è il sospetto che i soliti ignoti abbiano tentato di inserire qualcosa nella serratura per prenderne il calco. E magari poi realizzare una chiave in grado di aprire il portoncino. Facile immaginare lo sbalordimento e la preoccupazione della donna: chi ha avrebbe il coraggio di allontanarsi da casa sapendo che qualcuno ha armeggiato intorno alla serratura della porta d’ingresso. O ancora, di andare a dormire sapendo che mani ignote si sono avvicinate. «La sostanza – specifica la signora - era simile alla cera e la polvere bianco-trasparente. Non solo la serratura era sporca: una volta estratta la chiave ho trovato anche una piccola pallina di silicone». Un episodio che ha creato allarme e preoccupazione, dopo che la notizia ha fatto il giro del paese. Già c’è stato chi ha riferito di aver avuto il medesimo problema, sempre con la polvere bianca nella serratura a inizio di agosto e di aver sostituito la serratura: si tratta di un residente di via Postumia dei Molini. Ovviamente la donna ha già provveduto a cambiare la serratura e, fra i consigli che ha ricevuto, anche quello di installare delle piccole telecamere esterne, funzionanti con il wi-fi, dal costo tutto sommato contenuto. L’amministrazione comunale gorghense, dal canto suo, ha diramato un avviso sui canali social invitando i cittadini a prestare particolare attenzione a presenze sospette.

L’EPISODIO

I carabinieri di San Polo di Piave stanno indagando su un altro fatto avvenuto ieri mattina nella palestra comunale di Ormelle. Un cittadino ha chiamato il 112 dopo aver trovato un borsello abbandonato all’interno della struttura. Una volta giunti sul posto, i militari lo hanno aperto trovando un sacchetto con oltre 60 grammi di marijuana e alcune decine di contanti. Posto tutto sotto sequestro, ora si sta cercando di risalire al proprietario.