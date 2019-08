Gomitata alla gola a beach volley: grave atleta trevigiano di 19 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FARRA DI SOLIGO - Una partita di beach volley in spiaggia al, a due passi da, poteva trasformarsi in tragedia. Un gruppo di amici, sabato scorso, alle 17,30, si è sfidato in riva al mare. E due di loro sono entrati in collisione, sotto rete. Unadel 19enne Elia Tessari, atleta della, lo ha fatto. Il ragazzo. Attimi di terrore e di concitazione, con gli amici che cercavano di aiutarlo, senza sapere bene che fare. Poi, la corsa dal papà di Elia - tutta la famiglia Tessari è in vacanza insieme ai nonni - per spiegargli cosa era successo pochi istanti prima. Immediata la decisione: «Si va al pronto soccorso di Caorle». Lì, i medici si sono subito resi conto della gravità delle condizioni del 19enne.