​Arresto cardiaco improvviso: prof muore davanti a moglie e figlio

GODEGO - «Il Prof Salvatore non c'è più». Queste parole ieri mattina sono rimbombate tra i corridoi delle scuole medie di Treville e Giorgione tra lo sconcerto di tutti: colleghi, personale e alunni. Qui era entrato in ruolo circa 5 anni fa come insegnante di sostegno. Salvatore Sallemi, 55 anni di origini siciliane ma residente a Godego, è morto lunedì notte per un arresto cardiaco improvviso. Stava cenando con la sua famiglia, la moglie, insegnante in una scuola primaria della zona e il figlio di...