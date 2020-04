Esce a farsi un giro in moto e si schianta dopo 200 metri: muore 57enne

GODEGA SANT'URBANO - Un 57enne di Bibano di Godega, Sergio De Faveri, è morto in un incidente stradale avvenuto verso le 18.30 in via San Marco, a poche centinaia di metri da casa. L'uomo aveva deciso di riprendere in mano la moto ed era uscito su una strada abbastanza stretta, quella davanti a casa. Alla prima curva a destra, per motivi in corso di accertamento da parte della polizia, ha probabilmente messo una ruota sul cordolo ed è finito contro un ponticello in cemento. È stato sbalzato ed è finito sul campo adiacente. È spirato poco dopo l'arrivo dei soccorritori. Ultimo aggiornamento: 20:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA