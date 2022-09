ODERZO - Fascinoso vestito di velluto rosso con spacco vertiginoso, ai piedi scarpe Louboutin: così si è presentata Gloria Fregonese, 26 anni, modella indipendente, al Red carpet alla Mostra del Cinema, invitata dalla Città di Venezia. La giovane modella ha sfilato mostrando al mondo quanto sono affascinanti le donne trevigiane. Pensare che faceva l’impiegata in una concessionaria opitergina, fra i primi dipendenti ad esser licenziata quando la ditta attuò un piano di ristrutturazione.

L'EVENTO

Evento che la giovane ha ribaltato a suo favore, buttandosi a capofitto nel mondo della moda. «E’ stato il mio quarto red carpet – racconta – ed è sempre un’emozione fortissima oltre che un profondo orgoglio. C’erano molti divi e star internazionali, stilisti, influencer». Non sono cose che capitano tutti i giorni e Gloria ha dato il meglio di sé .«Per il vestito avevo valutato diversi brand italiani. Una mia amica mi ha fatto poi conoscere questa stilista kosovara, Lia Stubla, che ho scoperto vestire pure Ilary Blasi e Belen. L’abito è di velluto, molto luminoso. Ho scelto il rosso perchè sponsor della Mostra del Cinema quest’anno è Campari. Perciò ho pensato di rimanere in tema scegliendo un colore che si collegasse allo sponsor. Le scarpe sono di Christian Louboutin (la griffe preferita da Melania Trump, già First Lady Usa), al make up ci ha pensato Marta Ferraresso». La modella indossava una fantastica parure di gioielli di Roberto Demeglio, uno spettacolare pavé di diamanti autentici incastonati in collier, anelli, orecchini e bracciale. «Assolutamente stupendi, è stato magnifico indossarli» conferma. Il make up ha enfatizzato lo sguardo con il cat-eye contornato da brillantini, rossetto nude per non strafare ed pure le unghie erano molto “nature”, Gloria ci insegna che il troppo stroppia. Vedendola vien da pensare a quante ore di palestra si faccia e a quali diete si sottoponga.

PIGRONA

«Niente di tutto questo, sono una pigrona, non sono portata per la palestra – dice -. E mi piace pure mangiare. Debbo stare attenta perchè se compare un brufoletto bisogna correre subito ai ripari». A Mansuè, ritorna ogni tanto a trovare i genitori, la sua vita ormai è a Milano. Dove non è semplice essere una modella indipendente. «In definitiva sono una partita Iva – ribadisce -. Non sono legata alle agenzie. Ho dalla mia l’essere veneta, perciò tenace, abituata a lavorare sodo, il lavoro me lo vado a cercare. Sono il volto-immagine di “Spaccio Occhiali Vision”. La mia grande passione è la musica, lavoro molto come dee-jay. Anzi mi capita di fare entrambe le cose: serate musicali come deejay indossando un abito griffato».