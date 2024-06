MASERADA SUL PIAVE (TREVISO) - Cento anni e ancora gira con la sua macchina per le strade di Candelù. Giuseppe Cattarin, per tutti Bepi, ha spento la centesima candelina martedì 11 giugno. E lo ha fatto con una grande festa con tutti gli amici e i compaesani al circolo delle carte di Candelù, con lo stesso sindaco di Maserada a fargli gli auguri.

Bepi, 100 anni e guida ancora la macchina

Non poteva essere diversamente per Bepi, che è un uomo da record: nato nel 1924, è l’uomo più anziano del suo comune e anche il più anziano a guidare ancora la macchina, nonché l’ultimo combattente di Maserada. Ultimo reduce del suo paese, Bepi è stato anche prigioniero di guerra per due anni in Germania. Non ha avuto una vita semplice, eppure è arrivato alla soglia del secolo di vita: «Qual è il segreto? Vado sempre avanti. Mai fermarsi. Non sempre è tutto rose e fiori, ma bisogna continuare a guardare avanti» spiega Bepi stesso, che racconta anche come il supporto della moglie, con cui è sposato da 64 anni, dal 20 febbraio 1960, sia stato fondamentale. «Tanto del merito per essere arrivato a questa età va a lei. Mi ha confortato tanto nei momenti bui».

La storia d'amore

«Nella vita avere degli appoggi è fondamentale – prosegue - È come aprire l’ombrello quando piove». «Ancora oggi mi consola spesso ed ha sempre una parola di conforto». Bepi, che va ancora ogni giorno a giocare a carte al circolo di Candelù con i suoi amici, ricorda lucidamente anche come siano stati difficili gli anni della guerra e della prigionia: «Sono stato prigioniero per due anni, in Germania. È stata molto dura. Sono tornato a casa che ero un poveraccio e poi sono dovuto subito ripartire per la Francia. Non è stata una vita facile». Oggi Bepi non ha perso lo spirito e continua ad essere un signore molto in gamba. E quando gli si chiede se è vero che guida ancora la macchina, la risposta è: «Certo che è vero, perché non dovrei?». Ieri Candelù si stretta attorno a lui per festeggiare il secolo di vita.