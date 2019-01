di Lina Paronetto

CASIER - Il sindaco Miriam Giuriati lascia il suo posto in municipio per curarsi. La notizia, diffusa ieri, ha sorpreso e sconvolto un'intera comunità, che ora si stringe intorno a Giuriati, 58 anni, impegnata ad affrontare un grave problema di salute, che non consente di fare previsioni sul suo rientro: la breve nota diffusa dal Comune parla di assenza fino a data da definirsi. Massima riservatezza sulle condizioni del primo cittadino, che affida la guida della macchina amministrativa, come prevede la norma, alla sua vice,...