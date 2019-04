Giuliano, ex capitano del Villorba Rugby stroncato da infarto a 42 anni

di Mauro Favaro

VILLORBA - Laha provato a rianimarlo facendogli ilMa non c'è stato nulla da fare.è morto improvvisamente nella notte di ieri.. Non c'era stata alcuna avvisaglia. Giovedì sera aveva cenato con la madre a Villorba. Poi era andato a Oderzo a casa della sua ragazza, Mariaelena, come capitava spesso. I due erano andati a dormire senza preoccupazioni. Ma verso le 2 di notte Mariaelena è stata svegliata da un. Si è subito accorta delle condizioni del fidanzato. Si è alzata sul letto e ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco. Allo stesso tempo ha dato l'allarme chiamando il 118. La sua casa è vicina all'ospedale di Oderzo. Sul posto si è precipitata un'ambulanza e un'automedica. Ma il cuore del 42enne aveva già smesso di battere. Giuliano era una persona estremamente impegnata. Aveva iniziato a lavorare da un mese alla Faces, fonderia di Marcon (Venezia),