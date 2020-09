TREVISO - Meno di un mese e mezzo dopo aver dovuto dire addio a Raffaele Bucciol, la frazione di Monigo e la cooperativa sociale onlus Solidarietà tornano a piangere una delle loro colonne portanti. Si è spento all'alba di ieri, martedì 1 settembre, Giuliano Menoncello, 78 anni da compiere tra poche settimane. Storico abitante del quartiere a nord ovest del capoluogo, era tra coloro che all'inizio degli anni Ottanta decisero di devolvere la propria vita al servizio e all'aiuto dei bisognosi e che ancor oggi era attivissimo tanto nel sociale quanto nella strenua difesa dei diritti umani e di quelli dell'ambiente. Menoncello viveva in via Casette e lì, alle prime ore di martedì, è stato colto dal malore che in breve tempo lo ha stroncato.



A trovarlo nel bagno di casa e stringerlo tra le braccia in attesa dei soccorsi è stata la moglie Gianna. Il 78enne ha patito un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo nonostante i tentativi disperati per salvarlo. Era apparentemente in salute, anche se sabato sera a cena con alcuni amici storici aveva accusato qualche malessere. Nulla che però potesse far presagire un tanto tragico epilogo.



UN VITA D'IMPEGNO

«Buono, esuberante, pieno di voglia di fare e di dedicarsi agli altri. E poi estremamente poliedrico, capace di dare tutto con l'impegno sociale in parrocchia, nella politica, per la sua città. Queste sono le caratteristiche che più spiccavano trovandosi davanti a Giuliano. Eravamo un gruppo davvero affiatato». A parlare è Luigi Zoccarato, storico amico di Menoncello e anch'egli membro della cooperativa Solidarietà. «Era sempre in prima linea, con un'energia inesauribile che lo ha contraddistinto fin da quando, nel 1982, si imbarcò nell'avventura che per tutta la vita lo ha portato a dedicarsi agli altri, in particolare ai ragazzi disabili cui era affezionatissimo, anche nel suo lavoro di infermiere all'ospedale cittadino prima della pensione prosegue Zoccarato. Sabato sera aveva un malessere, faticava a respirare, ma lo aveva derubricato come un problema passeggero. Il nostro gruppo è profondamente addolorato. La sua mancanza sarà enorme».



«Con Raffaele Bucciol li chiamavamo affettuosamente i gemelli per l'impegno che entrambi hanno sempre dimostrato per la città e per la loro Monigo aggiunge Antonella Tocchetto. Sono le personalità che fondano una comunità intera, talvolta meno in vista, ma con un'opera costante, vitale, preziosissima. Il suo è stato un impegno costante, radicato nel territorio, attivo nel senso più autentico del termine. Non solo nel sociale, per cui si è speso senza mai chiedere nulla in cambio. Di lui ricordo le animate battaglie a favore dell'ambiente, contro la cementificazione selvaggia. Fondamentale fu il suo apporto al centrosinistra trevigiano fin dai tempi dell'amministrazione Manildo. E poi, impossibile non ricordare quanto sapesse essere divertente. È una grave e improvvisa perdita». I funerali si terranno venerdì alle 9.30 alla chiesa di Monigo. Il feretro proseguirà poi per la cremazione. Lascia la moglie Gianna, le figlie Stefania e Barbara, le amate nipoti e la sorella.

Ultimo aggiornamento: 09:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA