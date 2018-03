Torna da New York per riaprire il negozio che era stato dei genitori

di Elena Filini

TREVISO - Dici San Liberale e non immagini immediatamente via Condotti. Eppure la sfida del fashion può essere giocata anche alle porte della città., ha deciso di provarci. Ha scelto di rientrare da New York dopo anni di esperienza perdi investire sulla periferia di Treviso, ridando vita e prospettiva alla boutique che fu la dépendance della Campana. Nasce cosìnegozio dedicato a intimo e abbigliamento, che oggi aprirà i battenti in via Emilia 23 e prende il testimone dai genitori, storici titolari dell'esercizioche per quarant'anni si è occupato di intimo, biancheria per la casa e merceria. «Ho immaginato un ambiente completamente rinnovato - dice Giulia - dedicato sia alla lingerie che all'abbigliamento, con una selezione di capi originali e di tendenza Made in Italy e a prezzi accessibili»...