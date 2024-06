TREVISO - «Avrebbero dovuto esserci delle barriere resistenti: quel tratto di strada è molto pericoloso per chi va in bicicletta. Ma ormai è troppo tardi. E’ stata una tragica fatalità, un destino. Ero stato io a regalarle quella bici. Lei la usava sempre. Mi piaceva vederla felice. Improvvisamente, però, mi è stata strappata la persona più speciale che abbia mai incontrato. E non si riesce a dare un senso a tutto ciò». Parla così Matteo Bernardi, compagno di Giulia Mauri, la 38enne travolta lunedì scorso sulla pista ciclabile della strada Ovest da un furgone guidato da un 24enne, morta poche ore dopo in ospedale a causa delle gravissime ferite. Nei confronti del giovane si procede per omicidio stradale. Sulla strada non sono emersi segni di frenata. Lui avrebbe detto di aver avuto un malore. In ogni caso, gli è già stato sequestrato il cellulare: verrà analizzato per togliere ogni dubbio su una possibile distrazione fatale. Intanto la famiglia della 38enne attende che venga eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Treviso. Di seguito arriverà il momento dell’ultimo saluto.

Matteo, come aveva conosciuto Giulia?

«Ci siamo conosciuti a karate (alla Ren Bu Kan, ndr) poco più di tre anni fa. L’avevo notata subito. Quella sera siamo andati al pub. Scherzando, le avevo proposto di fare un giretto in moto. Poi lei era andata in Sardegna. E una volta tornata mi aveva detto che c’era rimasta male perché non avevamo più fatto quel giretto. Mi aveva fregato fin dal primo momento».

Il giretto poi c’è stato?

«La prima uscita in moto è stata ai Pioppi. Siamo usciti anche se il tempo era incerto. Si è messo a piovere. Eravamo tutti bagnati. Ma è stato meraviglioso. Lì c’è stato il primo bacio. E di fatto non ci siamo più separati. Ci sono stati tanti altri giri. Abbiamo condiviso la passione per la moto. Ora rappresenta un grande ricordo: non la venderò mai».

C’era il sogno di allargare la famiglia?

«Prima avevo passato anche un periodo a casa dei genitori di Giulia. Poi, poco più di un anno fa, abbiamo preso casa a San Pelajo. Non abbiamo mai litigato. Tutto andava per il meglio. Ed entrambi desideravamo un figlio. Speravamo potesse arrivare presto».

Cosa pensa della dinamica dell’incidente?

«Non so come siano andate le cose. Non esprimo giudizi sulla persona che ha investito Giulia. So solo che mi è stata portata via in un istante. Era tutto per me, era la mia vita. Mi è stato detto che non ha sofferto. Oggi è l’unica cosa che mi interessa».

Quali sono i ricordi che affiorano in un momento così difficile?

«Giulia era una persona speciale, semplice e genuina. Riservata, non parlava a vanvera. Metteva energia in tutto quello che faceva. Amava la natura, la montagna, la bici. Era un grande sportiva. Le piaceva fotografare i fiori e tutte le cose belle, come lei. Era stata nei boy scout, si era laureata in Lingue a Ca’ Foscari. Da poco, inoltre, era diventata istruttrice per le bianche (a karate, ndr). Faceva anche la presidente di giuria. Io per lavoro mi occupo della sicurezza di supermercati. E mi impegnavo anche per garantire la sicurezza a quegli eventi. Era un modo per condividere e stare assieme».

Viene spontaneo pensare che sarebbe bastato passare pochi secondi prima o pochi secondi dopo in quel punto della strada Ovest.

«E’ una cosa che mi sta martellando in testa. Forse sarebbe andata diversamente. Ma devo cercare di farmene una ragione».

Ora tutta Treviso si stringe in particolare a lei e ai genitori di Giulia.

«Era figlia unica. Da parte mia, voglio cercare di sostenere i suoi genitori. Il nostro rapporto è molto stretto. Nel tempo sono diventato come un secondo figlio. Nessuno può pensare di sostituire Giulia. Ma voglio cercare di farli stare meglio, per quanto sarà possibile. Se Giulia era speciale è perché anche i suoi genitori lo sono».

